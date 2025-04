Juventus, ancora focus sul pressing in allenamento: gli obiettivi di Tudor

AFP or licensors

Juventus, le richieste di Tudor in allenamento

e no, non ci riferiamo al clima ed alla primavera che è ormai arrivata. Qualcosa sembra essere cambiato con il cambio di tecnico sulla panchina della Juventus. Infatti, Igorsembra almeno per il momento possa rappresentare quella boccata d'aria fresca che alla Juventus serviva dopo le difficoltà precedenti. No, non che con Thiago Motta si lavorasse male, anzi. Il tecnico croato però al suo arrivo ha trovato una squadra stanca sia fisicamente che mentalmente.La Juventus infatti in questa stagione ha giocato più che mai, senza considerare i numerosissimi spostamenti in Italia ed Europa che alimentano la stanchezza. Se a questo ci aggiungiamo i risultati che faticano ad arrivare otteniamo quello che è stato il mix letale per Thiago Motta. "Non c'è riposo" diceva Simon Colinet ad inizio stagione. Ora la situazione è diversa.Tudor è certamente più, piùe sempre con il fischietto al collo. A differenza di Thiago che si limitava a restare sul bordo del campo e osservare, dispensando di tanto in tanto qualche consiglio. Tudor da quasi l'impressione di voler stare in campo con i suoi giocatori, lo si vede chiaramente durante le partite.Certamente la, quella che aveva da calciatore e quella che l'ha sempre contraddistinto come tecnico. Ecco quindi che alla Continassa il pressing nelle partitelle è il piatto del giorno. Proprio su questo si è lavorato oggi al JTC preparando la sfida contro il Lecce. Il focus quindi è sulla grinta, sull'aggressività, su quello che Tudor chiede sempre in campo. Su quella fame che può permettere alla Juventus di staccare un pass per la prossima Champions League e, chissà, magari anche a Tudor di restare il condottiero della Vecchia Signora.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui