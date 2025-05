Tudor, la Juventus valuta il futuro a prescindere dalla Champions: ora ci sono più prove per decidere

Tudor e il futuro senza Champions



Igor sa benissimo quanto nei prossimi 9 punti si giochi un pezzo di quel sogno che sta masticando giorno dopo giorno. Chi conosce bene le dinamiche juventine lo racconta come in costante trance agonistica: è al massimo in ogni sessione, dà indicazioni e parla. Parla tanto. Parla sempre. Parla con tutti. Pure con chi non era abituato, per i modi un po' più freddi di Thiago, convinto però di avere il cuore dei "suoi ragazzi".Senza Champions è altamente improbabile che Tudor possa rimanere allenatore della Juventus. Ma non vorrebbe dire "fallimento", non per lui. Che sta costruendo e non ricostruendo, che sta inevitabilmente anche sbagliando, com'è normale che sia. Ma che ha permesso a una squadra in caduta libera, comunque, di giocarsela fino alla fine.Il finale è una bomba ad orologeria e con ogni probabilità la dirigenza sceglierà il nuovo tecnico a prescindere dal risultato ottenuto, perché le prove su Igor sono state comunque evidenti e si sommano col tempo che passa e con i risultati che scorrono. Il verdetto? Dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League, sarebbe comunque molto complicato vedere il croato ancora sulla panchina bianconera. Il motivo? Il primo punto all'ordine della ripartenza prevede che la Juve abbia una certezza granitica in panchina. Tudor non lo è ancora. Molto probabilmente lo sarà.Certo, tagliare il traguardo del quarto posto, compiere la missione e - addirittura - uscirne vincitori in una bagarre così , gli darebbe aura e possibilità. Gli consentirebbe di alzare il suo livello, non solo quello della squadra.