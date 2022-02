22









Le parole di Igor Tudor a Dazn:



LA PARTITA - "Una buona gara ma per fare punti non basta, bisogna fare una grande gara e che la Juve non sia in un gran momento. La Juve ora sta bene e noi non abbiamo fatto una grande gara, una buona e non è bastato. Due sbagli nostri e la qualità di Vlahovic. Noi c'eravamo, ma ci è mancato qualcosa davanti, non abbiamo fatto la differenza come facciamo di solito. Oggi la Juve dietro era concentrata e tosta decisa a non prendere gol e noi avevamo defezioni importanti"



GIOCO - "Parlando con Juric e poi mi sono buttato con questo gioco. La squadra funzionava in questo modo, ho messo un po' di mio ma quello che funzionava va accettato. Ho preso questa strada e penso che stiamo facendo bene. Se una cosa non la senti tua e non la trasmetti non la senti tua"



COPERTURE - "Se facciamo così tutto l'anno, con cose diverse, sono sicuro che si fanno più punti, con questa impostazione. Ci sta rischiare, prendi delle occasioni ma c'è di più in quanto guadagni. Quante palle abbiamo rubato alte"



RISPETTO ALL'ANDATA - "Squadra diversa, bella energia e entusiasmo con due giocatori importanti, soprattutto Vlahovic. Lui dà qualità e personalità, fa crescere altri, un giocatore importante"