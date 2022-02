Nella conferenza stampa di presentazione del match contro l'Udinese, l'allenatore dell'Hellas Verona Igor Tudor è tornato sulla sfida persa domenica scorsa contro la Juventus: "Quando la Juve decide di vincere e di non prendere gol dipende da loro, non dall’altra squadra. Loro ci hanno affrontato come se fosse una finale di Champions, ci hanno affrontato a mille".