Tudor, la dirigenza e i prestiti: (ri)comincia il nuovo corso della Juventus

Getty Images

Le immagini della giornata di ieri sono tante, e lasciano altrettanti spunti di riflessione. È stato il giorno dei prestiti e del loro prolungamento:partiranno per gli Stati Uniti, e come dichiarato da, almeno per il francese c'è convinzione sulla possibile permanenza anche nella prossima annata.Resta da valutare, invece, la pista per il portoghese, ma non è da escludere totalmente la possibilità che rimanga.Non solo i prestiti, però. Ieri è stata anche la giornata di Igor Tudor, con l'accordo per il rinnovo sempre più vicino: l'allenatore croato rinnoverà fino al 2027 . Insomma, la partenza per il Mondiale per Club si avvicina, e con lei anche la prima nuova Juventus: il futuro bianconero comincia (ancora) da nuove basi.

Tudor e la dirigenza: parte la nuova Juventus

La giornata di ieri ha fornito tante risposte che erano mancate nei giorni precedenti. Tudor sarà il nuovo allenatore, Comolli ha definito il ruolo die l'intenzione di inserire un direttore sportivo e uno tecnico. Insomma, tanta chiarezza che serviva dopo una stagione trascinata dalla confusione. La presenza allo scorso allenamento di John Elkann insieme a Comolli, Ferrero, Scanavino e lo stesso Chiellini, è stata molto importante.La dirigenza bianconera ha confermato la volontà di puntare su Tudor e su diversi giocatori che hanno convinto in questa stagione. Elkann ha poi parlato alla squadra, ribadendo che sarà fondamentale partire con il piede giusto già dal Mondiale per Club per costruireInsomma, dalle parole si è passati presto ai fatti, e tra pochi giorni la partenza per gli USA sarà la prima vera tappa di questa nuova Juventus. Da Tudor alla dirigenza, passando per i prestiti, il nuovo corso bianconero ha gettato le sue basi tra novità e conferme:





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui