Tudor alla Juventus come traghettatore? Le ultime sul futuro di Thiago Motta

Panchina Juventus: resta Thiago Motta

Come raccontato nel poste nel giorno dopo la disfatta, il club bianconero ha deciso di confermare Thiago Motta alla guida della squadra. La dirigenza, con in prima linea Cristiano Giuntoli, oltre ad aver pubblicamente rinnovato la fiducia al tecnico nel post partita, ha avuto modo anche di confrontarsi direttamente con l'allenatore e la squadra. Ai giocatori, già settimana scorsa era stato ribadito come ci fosse la fiducia del club nei confronti di Motta, cercando di rafforzare quindi la sua posizione.Ovviamente però non mancano le voci e i rumors di mercato attorno al futuro diTra i profili che vengono accostati con più forza alla Juventus per sostituire immediatamente Motta c'èche farebbe da traghettatore. L'idea della Juventus però non cambia, Thiago Motta resta sulla panchina e sarà presente regolarmente quindi nella prossima sfida contro il Genoa.

Tudor accetterebbe un ruolo da traghettatore?

L'intenzione del club infatti è valutare con più calma tutto, quindi compresa anche la posizione di Motta, al termine della stagione quando verranno fatti i bilanci complessivi. Al momento nIn più, c'è da considerare la posizione di Tudor. L'ex giocatore della Juventus, già nello staff bianconero quando in panchina c'era Pirlo, difficilmente accetterebbe un incarico temporaneo per le prossime nove partite (più eventualmente il Mondiale per Club). Il tecnico valuterebbe solo un progetto più strutturato e non si accontenterebbe di essere un traghettatore.