Repubblica - Tudor-Juventus, 'solo' 500mila euro di stipendio? Tutte le cifre e i dettagli del contratto

Getty Images

La penale nel contratto di Tudor con la Juventus

Stando a quanto riportato da La Repubblica, il contratto per tre mesi diallaprevede sì uno stipendio di mezzo milione di euro, ma con la possibilità di riceverne altrettanti di premio in caso di qualificazione alla, obiettivo fondamentale per il club bianconero che garantirebbe al tecnico croato il rinnovo automatico fino al 2026.In compenso la società ha voluto tutelarsi con una penale (non alta, in pratica una sorta di generoso risarcimento) in caso di esonero entro il 30 luglio: adesso come adesso, insomma, l’idea è di affidare a Tudor le funzioni del traghettatore, ma non un futuro più lontano, per il quale Antonio Conte e Stefano Pioli restano due soluzioni che piacciono

La giornata di Tudor

Tudor sarà alla Juventus al Mondiale per Club?

Questa mattina, intanto, Tudor ha svolto le visite mediche d'idoneità, presso il JMedical, ed ora è pronto a iniziare la sua avventura al timone bianconero, per provare a dare una sterzata alla complicata stagione della Juventus, a cui come unico obiettivo è rimasto appunto il quarto posto (che vale un piazzamento nella massima competizione europea, fondamentale anche in termini di bilancio). Per raggiungerlo gli sono rimaste nove giornate di campionato, un mini ciclo di partite che inizierà sabato 29 marzo all'Allianz Stadium contro il Genoa.Tudor guiderà la squadra bianconera anche al Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Nella prima fase, come stabilito dal sorteggio effettuato nei mesi scorsi, la Vecchia Signora affronterà il Manchester City, l'Al-Ain e il Wydad Casablanca, provando a giocarsi le proprie carte per proseguire il percorso in un torneo che, oltre all'aspetto sportivo, porta con sé anche una notevole importanza in chiave commerciale ed economica.