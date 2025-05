Tudor con tre dubbi per Venezia-Juventus: la scelta su Veiga e chi gioca in attacco

Getty e Calciomercato.com

Venezia-Juventus, le scelte in difesa di Tudor

Venezia-Juventus, chi gioca in attacco

Igosi prepara a scegliere l'ultima formazione dellain questo campionato, di fatto, la più importante visto che domani, a Venezia, sarà qualificazione in Champions League o sarà fallimento dell'obiettivo minimo che il club si era dato ad inizio stagione per quanto riguarda la Serie A. E c'è già una prima buona notizia per il tecnico croato, ovvero la possibilità di fare delle scelte, cosa che invece è troppo spesso mancata in quest'ultimo periodo. Dalla Continassa infatti sono arrivati aggiornamenti su Renato Veiga e Weston McKennie , che si sono allenati con il resto del gruppo e saranno quindi a disposizione per Venezia, così comeImportantissimo per la Juventus il rientro di Veiga, vista già la situazione precaria in difesa con Federico Gatti che è ancora a mezzo servizio e partirà dalla panchinaAttenzione però alla candidatura diche spera di "rubare" una maglia ad Alberto Costa. Se invece Veiga non desse garanzie fisiche dopo il piccolo problema muscolare che lo ha fermato negli allenamenti precedenti ad oggi, allora sia Costa che Savona partirebbero dal primo minuto.A centrocampo nessun dubbio,con Cambiaso che agirà sulla sinistra. E dall'altra parte? Ecco il secondo nodo di Tudor da scogliere, anche se già più chiaramente indirizzato verso una soluzione, ovverouolo che ha ricoperto più volte da quando è arrivato il croato a fine marzo.Nico Gonzalez esterno destro libera un posto nel reparto offensivo, che sarà di nuovo, come con l'Udinese,Tudor è intenzionato a riproporre il portoghese da titolare. Rimarrebbe fuori quindi in questo giro di incastri McKennie, che non ha potuto allenarsi con la squadra in settimana per il colpo ricevuto nell'ultima gara e può diventare un jolly a gara in corso.Una scelta che pesa come un macigno. Il francese è in leggero vantaggio.