Tudor ai giornali: 'Non riposo mai. Contro il Manchester City troppo rispetto'

Parla Tudor

Oltre alla conferenza stampa di rito , Igorha presentato Juventus ai giornali. Di seguito le sue parole, riprese da Tuttosport.COME STATE - «Stiamo bene, sabato tutto il club ha voluto prendersi un giorno di riposo per fare una sorta di "reset". Abbiamo fatto colazione tutti insieme e poi ci siamo concessi una giornata libera, prima di concentrarci anima e corpo per preparare con motivazione, voglia e attenzione la partita con il Real Madrid».UNA SUA IDEA - «In realtà no: era già stata calendarizzata da tempo per far rifiatare i ragazzi…»

IL CALDO DELLA FLORIDA - «Giocare a queste temperature non è il massimo, ma è un tema che riguarda tutte le squadre partecipanti, quindi va accettato.»SI E' RILASSATO - «Quando alleni non ti fermi mai, sei concentrato 24 ore al giorno. Ti porti il lavoro pure a casa. È inevitabile. Quindi no, non mi sono riposato.»REAL - «Le ho viste tutte, e direi che nell’ultima abbiamo visto di cosa sono davvero capaci. Prima si stavano solo scaldando. Negli ultimi dieci anni il Real ha dominato con il City. Sono i più forti. In Champions sono sopra tutti, lo dicono i numeri. Per questo sono tra i favoriti.»XABI ALONSO - «In tutto: nuovo allenatore, nuovo metodo. In campo si vede una squadra ben organizzata, con spirito di sacrificio e tanta qualità.»SCONFITTA CONTRO IL CITY - «È stato un ko difficile da digerire, ma ci servirà da lezione. Non bisogna rimuginare troppo, né su quello che è andato bene né su quello che è andato male. Si va avanti, prepariamo questa sfida come una finale. E le finali si vincono.»GLI ERRORI - «Ci ha insegnato molto, ma le cose concrete restano tra me e la squadra. Di sicuro proveremo a vincere in tutti i modi. Il Real, per organizzazione e intensità, è forse anche più forte del City.»OTTIMISTA - «Sì, è il mio modo di vivere calcio e vita. Ho detto ai ragazzi che ci giocheremo le nostre carte. Anche se sono più forti, abbiamo una strategia per provarci.»PREMIO ECONOMICO - «No, non è quello che conta. I ragazzi sono motivati dalla voglia di battere il Real. E per farlo serviranno corsa e lotta. Abbiamo qualità per far loro male. Vedremo se basterà.»SCORIE - «Ai miei tempi sfidare il Real era il sogno di ogni giocatore. Spero che tra i miei lo sia ancora. È stata la prima domanda che ho fatto: “È più bello giocare contro il Real o contro una squadra di bassa classifica?”. Col City abbiamo avuto forse troppo rispetto. Ma ne abbiamo parlato.».