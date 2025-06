Il Mondiale per Club può essere decisivo per Tudor? L'idea della Juventus

Igorconquistava poco più di una settimana fa la qualificazione in Champions League, centrando l'obiettivo per cui era stato chiamato dalla Juventus. Un traguardo che però, al di là della clausola grazie alla quale ha prolungato il contratto con i bianconeri fino a giugno 2026,Questo, Tudor, lo sapeva già; era stato chiaro il club al suo arrivo e la trasformazione in atto in dirigenza non cambia da questo punto di vista molto. Semplicemente, a valutare l'allenatore non sarà più Cristiano Giuntoli ma

Tudor-Juventus, le ultime



Il Mondiale per Club decide il futuro di Tudor?

Nelle ultime ore sono aumentate le chance di permanenza di Tudor anche oltre il Mondiale per Club, che come da accordi, a meno di sorprese, farà il croatoalmeno immediati, con il club bianconero "costretto" a valutare altre strade, tra cui appunto quella che porterebbe alla conferma di Tudor. Intanto, il tecnico ha ricevuto la fiducia della proprietà, con John Elkann in persona che lo ha contattato per rassicurarlo dopo tutto ciò che è successo negli ultimi giorni. Una rassicurazione che però non è definitiva perché ancora non è arrivata una decisione definitiva. Tudor ha ritrovato quest'oggi la squadra alla Continassa per iniziare la preparazione al Mondiale per Club. Ecco, il Mondiale per Club, che arriva in un momento davvero delicato per la Juventus, con la rivoluzione in atto e che, ovviamente, il club spera di concludere entro l'inizio della competizione. MaLa Juve non andrà negli Stati Uniti con grandi ambizioni, o meglio, nessuno pretenderà di arrivare fino in fondo, anche se andare avanti vorrebbe dire oltre alla soddisfazione sportiva anche avere molti introiti economici. Un grande Mondiale per Club della Juventus può convincere la società a puntare su Tudor? E al contrario, un risultato deludente allontanerebbe il croato dalla permanenza?. Non solo per il modo in cui i bianconeri arrivano a giocare questa competizione e tutte le incertezze legate anche alla rosa ma soprattutto per le tempistiche.



