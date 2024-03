Tudor-Juventus, da giocatore ad allenatore: il percorso

I retroscena sull'addio

Il nuovo allenatore della Lazio inizierà l'avventura in biancoceleste sfidando per due volte consecutive il suo vecchio club, in cui è stato sia da giocatore, per oltre sei anni, sia in veste di allenatore,A Torino ha vissuto i momenti più importanti della sua ristretta carriera agonistica da calciatore ma ha anche più di qualche conto in sospeso per quanto accaduto durante il suo mandato da collaboratore tecnico nello staff di Pirlo.Da giocatore, Tudor ha vinto due scudetti e due supercoppe con la Juventuscompreso l'eurogol nel recupero contro il Deportivo La Coruña nella Champions League 2002-03, come ricorda il Corriere dello Sport. A causa anche di numerosi problemi fisici che gli sono valsi all'epoca il soprannome di "gigante di cristallo", nel gennaio 2005 viene prestato al Siena, dove è rimasto per una stagione e mezzo prima di tornare alla Juventus per la seconda volta, in Serie B.Dopo essere diventato allenatore, nel 2020 ha ricevuto la chiamata di Andrea Pirlo per entrare a far parte del suo staff. In quel momento Tudor però era sotto contratto con l'Hajduk e pur di tornare a Torino ha pagato di tasca sua 150.000 euro per liberarsi."Sono rimasto molto deluso da Pirlo, perché mi ha messo sullo stesso livello degli altri suoi assistenti", disse nel merito l'ex difensore. Eche decise di esonerare tutti al termine della stagione per fare spazio proprio ad Allegri.