Tudor-Juventus, il retroscena sui giocatori: hanno spinto per la conferma, anche privatamente

Conferma di Tudor: il retroscena sui giocatori

Sull'aereo che porterà la insieme ai 28 giocatori bianconeri salirà ancheE no, non era così scontato, nonostante l'accordo iniziale prevedesse la presenza del tecnico croato almeno per questa competizione, a prescindere dalla riconferma o meno per la prossima stagione., società compresa. Poi era tornato sui propri passi con l'intervento dell'agente, Seric, ma il pensiero del tecnico rimaneva quello. Ormai quello è il passato però perchéUna mossa che il nuovo corso bianconero, guidato da Damien Comolli, ha voluto fare non a caso già prima l'inizio del Mondiale per Club.La fumata bianconera cancella le ombre del passato (da Conte a Gasperini) e previene quelle future, scrive la Gazzetta dello Sport. Alla Juventus è cambiato tutto, ma non l’allenatore. Una spinta in più per tutti e in particolare per i giocatori, i quali, si legge,Questione di empatia, spirito, gioco. E dna Juve, non a caso citato dalla società per festeggiare l’inizio bis di Tudor. "Entusiasmo, carisma e juventinità".D'altronde, un secondo dopo il suo arrivo alla Continassa, l'umore dello spogliatoio è iniziato a risalire. Non che fosse così difficile visto come ormai la situazione era naufragata con Thiago Motta, ma Tudor, tra i meriti che ha avuto nel finale di campionato, c'è senza dubbio quello di essersi fatto seguire in poco tempo dalla squadra, conquistando prima con le parole e poi con i fatti la fiducia dei giocatori. Non sorprende insomma, se lo spogliatoio ha "spinto" per la conferma del croato.