Igor Tudor incontra il suo passato quest'oggi. Il destino gli ha messo contro subito la Juventus nella prima partita da allenatore della Lazio. Ma come lasciò Torino il tecnico croato? Come riferisce Repubblica, nell'anno in cui fu collaboratore di Andrea Pirlo,e apprezzavano la sua attitudine al dialogo, pur brusco, franco e con pochi margini di mediazione, edo, che di Pirlo era l’uomo di fiducia oltre che l’amico d’infanzia. Un triangolo del genere non poteva funzionare e difatti non funzionò e nella seconda parte della stagione le mansioni di Tudor vennero drasticamente depotenziate,