Tuttosport - I giocatori della Juventus colpiti da Tudor: rassicurazioni su come saranno utilizzati

Le differenze tra Thiago Motta e Tudor

Tra i motivi per cui lasenza aspettare la fine della stagione c'è senza dubbio il tema della gestione, dei rapporti e di come il tecnico non abbia saputo fare quei passi in avanti nei confronti della squadra, come anche chiesto dalla stessa dirigenza nelle ultime settimane. E da questo punto di vista con Igorci si può attendere un grosso cambiamento, già emerso nelle prime ore di lavoro del tecnico croato. "Alla Continassa si è passati dalla musica classica di Thiago al rock and roll di Tudor, è bastato un allenamento per far capire alla truppa che da qui in avanti la componente "energia" avrà un peso diverso", scrive Tuttosport, aggiungendo: "Già ieri i giocatori hanno respirato un'aria nuova, Tudor ha sprizzato energia e caricato i ragazzi spronandoli con urla e incoraggiamenti che erano mesi non arrivavano alle loro orecchie". Da parte dell'allenatore anche un primo discorso ai giocatori incentrato su cosa significhi giocare per la Juventus.

Le rassicurazioni di Tudor alla squadra

I calciatori, riferisce il quotidiano,le e già si può immaginare cosa succederà sabato alle 18 quando ci sarà l'esordio di Tudor sulla panchina bianconera contro il Genoa all'Allianz Stadium. "D'altronde, il rapporto tra Thiago Motta e la squadra era arrivato al minimo sindacale e anche negli ultimi allenamenti, tutto l'opposto di ciò che chiedeva Giuntoli. Dal primo allenamento di Tudor si è visto l'obiettivo di accorciare la distanza con i giocatori. Come? Anche nei piccoli gesti, ad esempio, battendo il cinque dopo una giocata giusta.Tra le questioni che hanno fatto maggiormente discutere in questi mesi nell'operato di Motta anche l'utilizzo di alcuni giocatori. Tudor vuole in qualche modo "normalizzare" il ruolo dei calciatori che ha a disposizione. Infatti, "ha rassicurato i giocatori dicendo che salvo situazioni particolari non saranno impiegati in posizioni diverse da quelle per cui sono stati presi o che hanno ricoperto per tutta la carriera".