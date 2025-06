Il carattere, le cifre e il gruppo: perché Tudor può rimanere alla Juventus

2025 Getty Images

L'incertezza che ha avvolto la Juventus per tutta la stagione. Ha solo assunto forme e contorni diversi, stringendosi intorno alle figure dell'allenatore e della dirigenza. Se da un latoè ormai ai saluti dopo due stagioni, dall'altro l'interrogativo sulla panchina bianconera è ancora acceso e dominante Questa è la domanda che circola nella mente di ogni tifoso juventino da circa una settimana, soprattutto dopo il rifiuto di Conte.Un altro dubbio, però, appare la naturale conseguenza: e se fosse proprio Igor TudorIl croato non ha nascosto il suo carattere, anzi, lo ha messo sempre al primo posto sia con il gruppo sia in pubblico, con l'esempio del post partita diancora fresco nella mente di molti. Ma non si tratta solo di carattere, dietro a una possibile permanenza di Tudor ci sarebbe molto di più.

Dallo stipendio al legame con la squadra

Tudor ci sarà al Mondiale per Club?

In un momento in cui si parla sempre più di cifre, non si può fare a meno di considerare la sostenibilità dello stipendio di Tudor. L'ex Lazio ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, con l'opzione per la prossima stagione scattata dopo la qualificazione in Champions. Tudor guadagnerà, una cifra di gran lunga più moderata rispetto alla maggior parte degli allenatori in Serie A. Se dovesse rimanere, però, non si può escludere che il croato avanzi, anzi.Dalle cifre al campo, Tudor ha già dimostrato il suo valore e la sua attitudine da lavoratore: "Domenica tutta la vita sta là", "Non essere mai contenti è la chiave della crescita" sono solo alcune delle frasi ribadite in conferenza stampa dall'allenatore, che ha messo più volte in chiaro l'importanza di andare, punti chiave sin dal suo arrivo.E infine, ma di certo non per importanza,. Il tecnico croato ha cominciato in un momento molto complicato, ma non si è mai tirato indietro costruendo un rapporto partita dopo partita. A fine campionato, i gesti in campo e leraccontano di un allenatore che ha saputo capire e trascinare la squadra verso un obiettivo minimo ma non per questo scontato.Il punto di partenza, almeno per il momento, sarà il Mondiale per Club. Tudor va verso la permanenza almeno per la competizione negli Stati Uniti, ma restano comunque i dubbi sul suo futuro.Molto dipenderà dalle decisioni di, atteso a Torino nella prossima settimana: il dirigente avrà un ruolo operativo e dunque la scelta del prossimo allenatore, che sia Tudor o qualcun altro, passerà inevitabilmente da lui.





