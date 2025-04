Tudor-Juventus, come funzionano le due clausole nel contratto: 'ci sarebbe una penale da pagare'

Lainsieme per almeno altre 11 partite, ovvero le 8 di campionato che rimangono e poi le tre del girone del Mondiale per Club. La speranza, prima di tutto, è aumentare questo numero a 12, magari 13, 14 o addirittura 15. Vorrebbe dire per i bianconeri andare avanti nella competizione che inizierà a metà giugno negli Stati Uniti.Allargando l'orizzionte, ovviamente, Tudor si augura di sedersi sulla panchina della Juventus per molte più gare, che vorrebbe dire aver ottenuto la conferma anche per la prossima stagione. Il tecnico croato ha chance e se le giocherà nei prossimi mesi , dove ci sono tre scenari possibili per il suo futuro. La qualificazione in Champions infatti è una condizione necessaria per rimanere a Torino ma non sufficiente, non basterà insomma "solo" quella.

Il contratto di Tudor alla Juventus

La clausola a favore della Juventus: come funziona

Della situazione tra Tudor e la Juve ne aveva parlato in maniera chiara Cristianoquando ha rilasciato qualche dichiarazione prima della conferenza stampa di presentazione del tecnico: "Igor rimarrà con noi fino alla fine della stagione, compreso il Mondiale, poi ci siederemo attorno a un tavolo e la speranza è di continuare insieme, perché pensiamo possa avere qualità importanti per portare avanti il progetto".Il contratto di Tudor è quindi fino alla fine del Mondiale per Club, ma nell'accordo,Quindi a fine maggio, o magari anche prima, nella speranza della Juventus, l'allenatore potrebbe vedere il proprio contratto allungarsi per un altro anno. Questo però non è sinonimo di permanenza certa.Un modo questo quindi per non essere legata a Tudor contrattualmente per la prossima stagione e poter scegliere in maniera "libera" chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. Per attivare questa clausola e quindi separarsi dal tecnico, come riferisce la Gazzetta dello Sport, il club dovrebbe comunque eventualmente pagare una piccola penale.