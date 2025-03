Tudor: "La sensazione è quella di tornare a casa, parlare di Lippi mi ha emozionato"

Le parole di Tudor prima e dopo la conferenza stampa

si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore della Juventus. Per la terza volta, il croato affronta un percorso bianconero, dopo le due esperienze da giocatore e vice di Pirlo. Adesso, però, le cose sono ben diverse: per il nuovo allenatore c'è una sfida importantissima, per la squadra, l'ambiente e la sua carriera.Come ha ricordato lo stesso Tudor, "chiunque vorrebbe allenare qui" , e dunque ha accettato con grande orgoglio di tornare a Torino. Orgoglio che, inevitabilmente, dovrà mischiarsi con tanti altri aspetti: prima di tutto la voglia di tirarsi su, e soprattutto di reagire, dare una risposta.Sul canale YouTube della Juventus, sono state pubblicate alcune immagini girate prima e dopo la conferenza stampa. Tudor ha raccontato di vivere un insieme di emozioni, spiegando anche come si è sentito dopo aver parlato diai giornalisti presenti."Emozionato? È un po' un insieme di tutto, una sensazione bella: di solito si va ad allenare in tanti posti nuovi. Qua è un posto che conosci, forse definirla 'casa' è un po' troppo, però la sensazione è quella"."Giuro, quando ho parlato di Marcello mi sono emozionato".





