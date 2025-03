Cosa chiede Tudor agli attaccanti? La risposta del suo ex giocatore

AFP via Getty Images

La Juventus ha scelto di ripartire da Igor Tudor per l'ultima parte di campionato. La società bianconera ha scelto di non proseguire con Thiago Motta dopo gli ultimi risultati negativi, e ha deciso di affidare la panchina all'ex Lazio. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, c'è la possibilità di rinnovare per un altro anno.Intanto Tudor ha cominciato a dirigere i primi allenamenti alla Continassa, in attesa che rientrino tutti i giocatori dalle rispettive Nazionali. L'allenatore croato, però, ha già iniziato a stabilire le sue certezze, come la difesa a tre o i diversi pilastri come

Le parole di Okaka su Tudor

Sulla gestione degli attaccanti da parte del nuovo tecnico bianconero, è intervenuto anche"Il mister diceva sempre che gli piacevano gli attaccanti che aiutavano la squadra, che aiutavano la manovra di gioco. Non mi ha mai chiesto cose differenti dagli altri mister, ma mi chiedeva di esser duro, di mettere intensità e avere fame. Di trascinare la squadra".