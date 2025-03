L'ex Juventus su Tudor: "Quando gli venivano i 5 minuti..."

Getty Images

La Juventus ha accolto il suo nuovo allenatore Igor Tudor. Per la terza volta, il croato vivrà un'esperienza in bianconero: dopo l'avventura da calciatore tra il 1998 e il 2007 (con una breve parentesi al Siena tra 2005 e 2006) e quella da vice allenatore dinella stagione 2020/21.Questa volta la sfida sarà ancora più importante per Tudor, che ha il difficile compito di prendere in mano una squadra in un momento di grande confusione. L'allenatore croato, però, vuole dare la sua impronta, che passa soprattutto dal carattere, proprio come era in campo. Il suo ex compagno ai tempi della Juventus,, ha parlato della sua irriverenza ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Legrottaglie su Tudor

"Ogni tanto a Igor venivano i 5 minuti in allenamento, si toglieva la casacca e se ne andava"