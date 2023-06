Intervenuto in conferenza stampa, il presidente delPabloè tornato anche sul recente addio di Igor, accostato alla panchina della. Ecco le sue parole: "Dare tutta l'importanza all'allenatore all'interno di un club è sbagliato, bisogna tenere conto del contesto. Aprire un ciclo con un tecnico è positivo, ma il Siviglia ha vinto l'Europa League con tre allenatori differenti... Il successore? Normale che qualche contatto ci sia già stato. L'importante è stabilire per bene un profilo, perché ci sono alcuni stili che non sono adatti per il Marsiglia".