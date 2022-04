L'allenatore del Verona Igor Tudor ha parlato all'antivigilia del match contro l'Inter, dicendo la sua anche sul Derby d'Italia di domenica. Ecco il suo pensiero: "Ho visto una Juve che ha fatto di più, ma non sempre vince chi è stato più bravo. L'Inter è una squadra seria e difficile da affrontare, con tanti giocatori forti". E sull'ex bianconero Frabotta: "Depaoli ha sempre fatto bene e Frabotta fa più o meno il suo ruolo, poi c'è anche Lazovic. Sta a lui convincermi a metterlo in campo. Non sarà facile perchè ormai manca poco, ma sono contento sia tornato. È un peccato si sia messo a posto solo ora perchè lo ritengo un calciatore importante".