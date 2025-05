Tudor, altro che integralista: dal cambio modulo alle prime convocazioni dalla Juventus Next Gen

AFP via Getty Images

A centottanta minuti dal termine del campionato disi gioca tutto. Due partite per centrare quel vitale obiettivo per il quale, a conti fatti, è stato scelto dalladopo il fallimento totale dell'era targata Thiago Motta. Il tecnico croato, infatti, non ci ha pensato due volte: ha sposato subito la causa bianconera e a due partite dal termine del campionato si ritrova con il destino nelle proprie mani.Con due vittorie contro Udinese e Venezia, infatti, la Juventus sarebbe certa di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Un obiettivo minimo, sì, ma la cui importanza in chiave futura consentirebbe alla Juve una piena boccata d'ossigeno sia dal punto di vista sportivo che da quello economico.

Vietato fallire, dunque, per Tudor che in queste settimane è stato comunque chiamato a fronteggiare difficoltà e criticità non indifferenti. L'allenatore croato si è infatti trovato costretto a fare i conti con un'emergenza infortuni piuttosto marcata, alla quale si sono aggiunte le diverse squalifiche che nell'ultimo periodo hanno privato la formazione bianconera di elementi cardine.Per Tudor, navigare in mezzo alla tempesta non è mai stato un problema. Anzi. L'ex guida tecnica di Verona, Marsiglia e Lazio, ha saputo venire a capo di queste situazioni spegnendo anche quelle voci che lo inquadravano come allenatore fin troppo integralista. Come? I fatti parlano per lui, non a caso.In quello che, combinazioni permettendo, rappresenta il primo match point Champions, Tudor ha fatto di necessità virtù spingendosi fino al cambio modulo: contro l'Udinese, infatti, il 3-4-2-1 - impiegato in tutte le precedenti uscite - finirà temporaneamente in soffitta per lasciare spazio a un inedito 4-4-2.L'altra grande novità è rappresentata anche dal fatto che l'allenatore abbia voluto attingere dalla Next Gen per tenersi in caldo qualche soluzione in più per quanto riguarda la difesa: le convocazioni di Gil Puche e di Turicchia, infatti, viaggiano in questa direzione e tracciano una verità a questo punto incontrovertibile. Integralista sì, ma fino ad un certo punto.