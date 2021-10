Igor, in conferenza stampa, ha parlato della Juventus e del momento del suo Verona."Era un vantaggio conoscere così bene la Juve? È chiaro, ma alla fine sono i giocatori a fare la differenza"."Non c'è nessuna rivincita, lo scorso anno ho fatto una bellissima esperienza, ho avuto un gran rapporto con Pirlo, che potrà fare bene in futuro. Sono contento della mia squadra, non bisogna mollare di un centimetro e andare ancora più forte"."Non ne voglio parlare: è un grande club, con un grandissimo allenatore, che con il tempo risolverà qualche problemino che hanno".