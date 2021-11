Igor Tudor, oggi allenatore del Verona, nella scorsa stagione ha avuto qualche difficoltà come assistente di Andrea Pirlo alla Juventus. Queste le sue dichiarazioni a Dazn dopo che col suo Hellas ha bloccato il Napoli sul pareggio (e lo scorso weekend ha battuto proprio la Juve):per i difensori non è semplice l'uno contro uno e nessuno può farlo sempre. Fondamentali sono i raddoppi, saper andare sia indietro che in avanti. Questo tipo di calcio farebbe fatica ad attecchire su una grande squadra, ma comunque si potrebbe trovare un compromesso. Questo calcio è un po' malato, ma in senso buono: non puoi proporlo a Ronaldo o ad altri campioni".