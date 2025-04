Tudor, il futuro è in salita. E spunta una clausola particolare

AFP via Getty Images

Il Mondiale per Club è all’orizzonte, ma prima c’è un obiettivo che per ladiventa una vera necessità: la qualificazione in Champions League. Non solo per il blasone o per l’onore, ma anche per questioni economiche vitali. Il rischio, concreto, è addirittura quello di scivolare in Conference League: se il Milan, finalista di Coppa Italia contro il Bologna, dovesse alzare il trofeo, il numero di posti per l’Europa League si ridurrebbe da due a uno. Due stagioni su tre senza Champions sarebbero una disfatta che potrebbe scatenare una rivoluzione in tutti i settori, a partire dalla panchina.

Igor Tudor è ben consapevole della posta in palio.L’accordo, valido fino al 30 giugno, copre anche il Mondiale per Club che si disputerà in America tra giugno e luglio. In caso di qualificazione alla Champions, il contratto si rinnoverà automaticamente, ma la società ha previsto una clausola che le consente comunque di cambiare guida tecnica pagando una penale.Di fatto, la Juventus si è garantita massima libertà di scelta a fine stagione. Tudor potrebbe restare anche senza Champions, oppure salutare nonostante il successo: tutto dipenderà dalla fiducia che riuscirà a conquistare. Senza il quarto posto, però, le sue possibilità di conferma si ridurrebbero drasticamente.