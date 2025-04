Tudor ha un bonus sul contratto se arriva in Champions League: la cifra

Getty Images

Bonus per Tudor se arriva in Champions: la cifra

Igorcon un unico grande obiettivo, centrare la qualificazione in Champions League. Traguardo che farebbe scattare il rinnovo per un'altra stagione anche se con la possibilità per il club di annullarlo. Di fatto, la Juventus potrà in ogni caso decidere liberamente chi sarà l'allenatore nella prossima stagione.Il tecnico croato è concentrato quindi sul presente dove sa di giocarsi un pezzo di futuro. Tudor ha firmato un contratto da 500mila euro da marzo fino al termine della stagione, compreso il Mondiale per Club. La qualificazione in Champions, come scrive Tuttosport, garantirebbe al 100%, al tecnicper questi quattro mesi.

Poi, si andrebbe avanti soltanto se la volontà sarà reciproca. Tudor ha quindi comunque chance di rimanere a Torino anche nella prossima stagione ma dipenderà da quanto farà la squadra in questo finale di stagione. La Juventus da questo punto di vista è sempre stata molto chiara con il tecnico, senza fare promesse ma con la speranza di poter continuare insieme che vorrebbe dire aver concluso bene il campionato.