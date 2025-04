Tudor ha trovato una Juventus a terra: il retroscena

AFP via Getty Images

Tre ore per cambiare marcia. La “” non è certo una formula magica né una promessa illusoria di trasformazioni rapide. Il tecnico croato, da poco alla guida della Juventus, ha avviato un lavoro meticoloso che va ben oltre la semplice preparazione atletica: c’è un’identità tattica da costruire, una mentalità da rifondare e una brillantezza fisica da recuperare.Un concetto che lo stesso Tudor aveva già chiarito ai tempi dell’Olympique Marsiglia, e che oggi applica con la stessa determinazione alla Continassa:"Gli allenamenti davvero impegnativi tra una partita e l’altra sono due, massimo tre. E durano un’ora circa l’uno. Per questo non tollero che qualcuno non dia il massimo durante quelle tre ore in tutta la settimana".



Il focus sulla condizione fisica

Un metodo che non è cambiato con il trasferimento in bianconero. Fuori dal campo, Tudor è descritto come un uomo scherzoso e di compagnia, ma quando si tratta di allenarsi non fa sconti a nessuno. Tre ore – al massimo quattro – in cui i giocatori devono dare tutto.L’ex allenatore delha ereditato unanon al massimo della forma atletica. Un aspetto su cui ha deciso di intervenire fin da subito, sfruttando finalmente la sua prima settimana completa di lavoro, dopo che la precedente era stata fortemente condizionata dal rientro scaglionato dei Nazionali, che rappresentano la maggior parte dello spogliatoio.Ora l’obiettivo è chiaro: restituire intensità e aggressività alla squadra, insegnando ai giocatori a dare il massimo in ogni singola sessione. Perché per Tudor, il tempo sul campo è sacro, e quelle tre ore settimanali possono fare la differenza tra una Juventus in difficoltà e una squadra capace di tornare ai vertici.