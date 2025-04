'Tudor ha portato energia', 24 giorni per ribaltare la Juventus: cosa è cambiato in campo e nello spogliatoio

Sono trascorsi appena 24 giorni da quandoè diventato ufficialmente il nuovo allenatore della. Il tecnico croato, scelto dalla società bianconera per dare una sterzata alla stagione dopo le enormi difficoltà vissute dal suo predecessore Thiago Motta, è stato chiamato in corsa per rimettere in carreggiata una macchina che stava pericolosamente sbandando.Tudro ha ereditato una squadra che stava arrancando al quinto posto in classifica, quindi fuori dalla zona Champions League e, seppur con pochissimo tempo a disposizione, è riuscito a trovare una quadra generale della situazione. La Juventus si è rimessa in moto in campionato, collezionando due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite e, in classifica, è riuscita a rilanciare le proprie ambizioni Champions issandosi provvisoriamente al quarto posto.

Il campo

Media occasioni concesse a partita: da 17 a 14

Media di giocate nell'area avversaria: da 22.9 a 26.7

In fase di non possesso la Juve si abbassa: da 32.8 metri a 28.6

Lo spogliatoio

Se i primi risultati sul campo sono tangibili, Tudor è riuscito a fare breccia anche all'interno dello spogliatoio, dove il clima - sotto la gestione Motta - non sembrava propriamente idilliaco. I giocatori, nel corso delle ultime settimane, hanno sottolineato come l'allenatore croato sia stato in grado di portare energia all'interno del gruppo. Ma soprattutto certezze, quelle che nei dieci mesi precedenti sembravano essere state dissipate lungo il percorso.Tudor, dal punto di vista tattico, ha segnato una sorta di punto di svolta rispetto a Thiago Motta. Il cambio più radicale è ovviamente quello legato al modulo e al sistema difensivo: da uno schieramento a quattro, la Juve ha iniziato a proporre un pacchetto difensivo a tre nonostante le poche soluzioni a disposizione. Su questa nuova impronta dal punto di vista tattico, l'allenatore croato ha saputo costruire una squadra più pratica, meno orizzontale ma più verticale. Non è ancora riuscito a risolvere il problema atavico delle palle inattive, ma la Juve che stiamo vedendo è sicuramente più quadrata e solida. E il raffronto con Thiago Motta mette in luce alcune differenzeNe hanno tratto giovamento soprattutto i singoli: Nico Gonzalez ha ritrovato il dribbling (da una media di 0.6 riusciti a 2.4), Yildiz ha segnato 2 goal in 3 partite, con Motta 6 in 41, registrando 3.4 occasioni a partita contro l'1.4 sotto la guida dell'ex allenatore. Vlahovic è tornato titolare e ha messo a referto 3 assist in 3 partite, giocando una media di 40 palloni, contro i 29.4 dell'era Motta.