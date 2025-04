'Tudor ha impressionato tutti alla Continassa': il retroscena

AFP via Getty Images



L'impatto di Tudor alla Juventus: su cosa ha lavorato

"Se farà bene e dimostrerà di aver conquistato la fiducia dello spogliatoio, la dirigenza non avrebbe necessità di andare a pescare altrove", scrive la Gazzetta dello Sport sul futuro di Igor Tudor alla Juventus aggiungendo "Questo è quello che filtra dalla Continassa, dove sono rimasti tutti impressionati dall’impatto di Tudor".Il tempo trascorso dal suo insediamento a Torino è troppo poco per poter dare giudizi definitivi, ma il modo in cui si è calato nella parte e ha restituito entusiasmo alla truppa è già un importante passo avanti, si legge. Poi parlerà il campo perché molto comunque dipenderà da quello; senza quarto posto non sarà in ogni caso riconfermato.

Sicuramente Tudor è partito con il dialogo continuo e l'empatia con la squadra, trovando subito la chiave per farsi seguire da un gruppo che avevaperso fiducia e certezze.