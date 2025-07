Tudor ha fatto una richiesta specifica alla Juventus sul mercato

si prepara ad iniziare la nuova stagione; il 24 luglio ritroverà la squadra alla Continassa per cominciare il raduno estivo. Il tecnico croato, parlando con la società e in particolare Damien Comolli per delineare la strategia di mercato, ha espresso le proprie idee e soprattutto ha fatto sapere su chi vorrebbe puntare per la Juve del futuro.Tudor sarà soddisfatto di avereper cui il tecnico ha spinto. Non solo però, perché oltre al portoghese, Tudor vorrebbe poter allenare ancoraIl centravanti del PSG, scrive la Gazzetta dello Sport,he lo ha apprezzato nei primi mesi vissuti insieme alla Continassa, e il direttore generale Damien Comolli prova a esaudire il desiderio del suo allenatore con un tavolo delle trattative che, di fatto, non si è mai chiuso né ha subito decisive accelerate.

I bianconeri insistono per un prestito oneroso con diritto di riscatto, i parigini chiedono una cessione o per lo meno un obbligo di riscatto per una cifra complessiva da 45-50 milioni di euro.