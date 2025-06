Da Tudor a Gatti, passando per McKennie e Savona: la Juventus intensifica il lavoro sui rinnovi

Nel giorno della conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore generale Damien Comolli, la prima grande notizia di giornata l'ha data, in presa diretta, proprio il nuovo dirigente bianconero. Comolli, infatti, ha confermato che nella stagione 2025/26, alla guida della Juventus ci sarà nuovamente Igor Tudor.Il rapporto con il tecnico croato, dunque, andrà oltre alla vetrina del Mondiale per Club che, per la Juve, inizierà nella notte tra il 18 e il 19 giugno contro gli emiratini dell'Al-Ain. La prossima annata sportiva, vedrà dunque Tudor di nuovo al timone dopo il quarto posto conquistato all'ultima giornata dello scorso campionato e che è valso l'approdo al tabellone principale della Champions League.

Tudor verso il prolungamento

Gatti, McKennie e Savona: le ultime sui rinnovi

Certificata la permanenza di Tudor, la Juventus ora è pronta ad intensificare il lavoro per quanto riguarda la questione relativa ai rinnovi di contratto di coloro che vengono considerati elementi pienamente funzionali al progetto bianconero. E le manovre di partenza potrebbe avere a che fare proprio con l'attuale guida tecnica juventina.Incassata la fiducia di Comolli, ora Tudor potrebbe vedere concretizzarsi un rinnovo di contratto che gli consentirebbe di approcciare alla prossima stagione con una maggiore tutela e una certa serenità. Iniziare un'annata sportiva molto delicata come la prossima che vedrà protagonista la Juve con un allenatore in scadenza non rappresenterebbe la soluzione ideale. Per questo motivo nelle stanze segrete della Continassa si sta già ragionando in maniera concreta su un prolungamento dell'accordo che vedrebbe la sua scadenza spostata da giugno 2026 all'estate del 2027. Il tutto, insomma, motivato da una ragione precisa: consentire a Tudor di lavorare nelle migliori condizioni possibili.La Juventus non vuole perdere tempo ed è pronta a lavorare e, soprattutto, a concretizzare anche sugli altri fronti. In cima alla lista dei calciatori vicini al rinnovo c'è ovviamente Federico Gatti. Il centrale rivolese, ad un passo dalla firma fino al 2030 (con opzione per un ulteriore anno) ha visto finire la propria posizione in standby dopo l'addio di Giuntoli, ma la volontà comune è comunque quella di arrivare ad una conclusione positiva, ergo con il rinnovo di contratto che permetterebbe al numero 4 di legare il proprio futuro alla Vecchia Signora.Discorsi pronti ad essere intavolati anche per quanto riguarda Weston McKennie, il cui accordo in vigore scade nel 2026, così come Nicolò Savona, legato alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2029, ma pronto a rendere ancora più longevo e solido il proprio rapporto con la squadra che l'ha prima cresciuto e poi lanciato tra i grandi.