Alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Sudtirol, Igor Tudor è tornato in conferenza stampa per fare il punto sulla sua Udinese. La squadra bianconera, allenata ormai da diversi mesi dal croato ex Juve, con il quale i friulani hanno raggiunto una salvezza tranquilla, ha operato in modo importante in quest'edizione del mercato. Soprattutto, non hanno ceduto De Paul, considerata la stella della squadra. Adesso c'è la Fiorentina sull'argentino. "La Fiorentina vuole De Paul ma è normale, tutti vogliono i giocatori forti. Anche noi vogliamo Chiesa ma costa 100 milioni...", la laconica e piccata risposta di Tudor. Che su Rodrigo conta tanto.