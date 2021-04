L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il vento che tira in casa Juventus, soffermandosi sul rapporto tra Tudor e il resto dello staff tecnico: “Di sicuro l’armonia non regna sovrana, anche all’interno dello staff tecnico: da una parte c’è Pirlo con i fedeli collaboratori Baronio e Gagliardi, dall’altra Tudor, vice di nome ma non di fatto, finito ai margini per divergenze di vedute e per non essersi integrato con il team “moderno” (così lo definì il presidente) portato alla Continassa dal Maestro”.