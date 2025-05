Tudor ha ritrovato il fattore Stadium: con lui la Juventus ha sempre vinto in casa

Getty Images

La Juventus batte 2-0 l'Udinese, grazie ai sigilli di Nico Gonzalez e di Dusan Vlahovic e, a novanta minuti dalla fine è ancora padrona del suo destino in chiave quarto posto e, di conseguenza, in ottica Champions League. Ai bianconeri, infatti, servirà una vittoria contro il Venezia per certificare il quarto posto e rispedire al mittente gli assalti di Roma e Lazio, ancora in corsa per l'ultimo posto Champions.Contro l'Udinese è andata in scena una gara a due facce: se nella prima frazione la Juventus è apparsa piuttosto contratta, il quadro è decisamente migliorato nella seconda frazione di gioco quando la squadra di Tudor ha alzato i giri del motore e grazie al lampo di Nico Gonzalez ha indirizzato la sfida all'imbocco dell'ultima mezz'ora di gioco.

Ritrovato il fattore Stadium

Il rendimento di Tudor allo Stadium

Juventus-Genoa 2-0

Juventus-Lecce 2-1

Juventus-Monza 2-0

Juventus-Udinese 2-0

Un sinistro imparabile, propiziato da un brillante Yildiz, il quale ha poi concesso il bis apparecchiando la tavola anche per Dusan Vlahovic che, in pochi minuti, è salito in cattedra e con il sinistro ha fatto scorrere i titoli di coda su una partita di fatto determinante per le sorti europee della Juventus. La Juve, dunque, vince e chiude in bellezza davanti al proprio pubblico e ora potrà concentrarsi esclusivamente sulla trasferta in laguna di domenica contro il Venezia.Da quando Igor Tudor siede sulla panchina della Juventus, i bianconeri hanno ritrovato l'effetto Stadium, conquistando il bottino pieno. In quattro uscite ufficiali, infatti, la Juventus ha sempre vinto all'Allianz Stadium con Tudor in panchina: dopo il successo all'esordio contro il Genoa, sono arrivati anche quelli con Lecce, Monza e, appunto, Udinese. Quattro partite, quattro vittorie, 8 goal fatti e due incassati.Un segnale che lascia ben sperare anche per il futuro, perché la Juve deve tornare a capitalizzare il massimo possibile davanti ad un pubblico che, a conti fatti, supporto e sostegno non li ha mai fatti mancare.