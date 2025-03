Tudor e quel 'grido' a Koopmeiners: c'è il suo zampino sul goal di Yildiz

AFP via Getty Images

C'è un'impronta evidente dinella vittoria della Juventus contro il Genoa . In senso letterale, perché il magnifico goal di Kenan Yildiz al 25', che poi ha deciso la partita, è arrivato da una richiesta specifica - urlata a gran voce - del tecnico croato a protagonista di un'altra serata tutt'altro che positiva ):, l'esortazione dell'allenatore all'olandese durante una rimessa laterale, dalla quale si è sviluppata appunto l'azione che ha portato alla rete del turco.

Tudor e la rimessa durante Juventus-Genoa

Tudor ha tenuto i suoi sulla corda per tutta la partita, mostrando fin da subito grande determinazione e non restando mai fermo al suo posto, ma continuando a incoraggiare i giocatori e anche a rimproverarli, quando necessario. Il nuovo allenatore della Juve, del resto, lo aveva detto chiaramente: voleva una vittoria per iniziare al meglio la sua nuova avventura in panchina, e l'ha ottenuta. Mettendoci letteralmente del suo, con grinta e "cattiveria", iniziando a far capire ai "suoi" ragazzi il vero spirito della Vecchia Signora.