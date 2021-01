3









Il 'ritorno al passato' di Igor Tudor. Il vice allenatore di Andrea Pirlo è infatti uno dei tanti ex tra Juventus e Udinese: ha allenato in Friuli nel finale della stagione 2017-2018 e poi tra il marzo e il novembre del 2019, a cavallo dei due campionati. Non dimenticherà mai, Tudor, la chiamata di Pozzo nell'aprile del 2017: i bianconeri stavano piombando verso la Serie B e l'ex centrale riuscì a salvarli. Come? Con un pari con il Benevento, una sconfitta con l'Inter e le due vittorie fondamentali con Verona e Bologna.



BELLISSIMA ESPERIENZA - Come raccontato da Tuttosport, le due esperienze a Udine sono state molto importanti per il tecnico croato. Che è tornato alla Juventus dopo all'Hajduk Spalato, sede d'esordio da calciatore e da allenatore. La grande chiamata è arrivata in maniera inaspettata: uno, perché non si aspettava di tornare a fare il vice allenatore; due, perché pensava fosse troppo presto per rivedere i colori bianconeri, quelli di Torino. Sarà una partita emozionante. Tra passato e presente, nel segno del gigante buono.