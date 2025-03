Tudor: è la quinta panchina presa in corsa. Com'è andata le altre volte

Getty Images

Tudor prende il testimone da Thiago Motta

Quello di oggi sarà il quinto esordio da subentrato inper, un tecnico che ha sempre saputo centrare i traguardi societari richiesti. La sua carriera da "traghettatore di lusso" inizia nell’aprile del 2018 all’Udinese, quando subentra a Massimo Oddo alla 34ª giornata con il compito di salvare i friulani, allora a +4 dalla zona retrocessione. Missione compiuta con un margine di sicurezza aumentato a +5.L’anno successivo il copione si ripete: l’Udinese, in difficoltà dopo 28 giornate e a un solo punto dalla zona calda, lo richiama per sostituire Davide Nicola. Tudor non solo evita il peggio, ma conduce la squadra fino al 12° posto, regalando ai bianconeri una stagione ben oltre le aspettative.Nel 2021 arriva la chiamata del Verona, dopo un disastroso avvio di campionato sotto Eusebio Di Francesco (zero punti in tre partite).L’ultimo intervento da subentrato è ancora più recente, quando nel marzo del 2024 prende in mano la Lazio dopo le dimissioni di. I biancocelesti, noni in classifica al momento del suo arrivo, risalgono fino al settimo posto, guadagnandosi l’accesso all’Europa League.Ora, l’atto V: la Juventus. Tudor prende il testimone da Thiago Motta con l’obiettivo di riportare i bianconeri in Champions League.