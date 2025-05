Tudor e la Lazio: come sono oggi i rapporti

Come se la posta in gioco non fosse già abbastanza alta, Igor Tudor vivrà la sfida dell’Olimpico con un ulteriore carico emotivo: affrontare la Lazio, la squadra che solo un anno fa aveva guidato verso l’Europa. Un intreccio suggestivo che rende la serata ancora più intensa e personale per il tecnico croato, chiamato ora a battere il suo recente passato per conquistarsi un futuro.Tudor non dimentica l’esperienza vissuta nella Capitale, né i risultati raggiunti in pochi mesi: «Abbiamo svolto un gran lavoro alla Lazio, portandola in Europa League – ricorda con orgoglio –. Nel mio periodo abbiamo fatto meno punti solo dell’Atalanta. Poi, con serenità, me ne sono andato». Un passaggio breve ma efficace, durante il quale è riuscito a rimettere in carreggiata una squadra in difficoltà, lasciando un buon ricordo tra i tifosi e, soprattutto, numeri concreti.

Ora però l’ex difensore si ritrova dall’altra parte del campo, con la maglia pesante della Juventus addosso e un futuro tutto da scrivere. La partita contro la sua ex squadra non è solo uno scontro diretto per la Champions, ma anche un test di maturità personale e professionale. Il passato recente si intreccia con le ambizioni presenti, in una serata dove il destino sembra voler concentrare tutte le sue prove.Per Tudor, sarà una sfida da vivere col cuore freddo e la mente lucida: il rispetto per il lavoro fatto alla Lazio resta, ma oggi l’unica cosa che conta è vincere per la Juventus. Lo impone la classifica, lo pretende il club, lo esige la sua carriera. E forse, in fondo, anche il suo orgoglio.