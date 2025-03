Tudor e la 'juventinità', la sua Juve avrà tre pilastri: da Vlahovic a Gatti

Getty Images



Nuova Juventus, i tre pilastri di Tudor

Dusan Vlahovic

Federico Gatti



Manuel Locatelli

. Tutto gira attorno ad una parola chiave: juvenitnità. Quella di cui tanto si è parlato e che forse tanto era mancata nel precedente ciclo targato Thiago Motta. Quella juvenitnità che ha sempre caratterizzato l'allenatore croato Igor Tudor, da calciatore prima e da allenatore dopo. Ecco quindi che torna quello che serviva tra le mura della Continassa.Il centravanti serbo è stato definito da Tudor nel 2022 come l'attaccante più forte della Serie A. Dimostrazione di quanto il croato creda nel bomber della Juventus. "Dusan per me è fortissimo. Sì, sbaglia qualche gol, ma per me ne segnerà tra i 25 e i 30" aveva detto ai tempi del Verona e Dusan al termine di quella stagione aveva messo a segno 29 goal tra Juve e Fiorentina. Previsione azzeccata quindi. Tudor gli chiederà di scaricare in campo la rabbia accumulata negli ultimi tre mesi della gestione Motta e di dimostrare che è un leader.A lui sarà assegnato il ruolo di leader spirituale di questa Juventus. Perchè in questi anni è stato in grado di dimostrare di essere un guerriero esattamente come richiede la maglia della Juventus. Anche con Thiago Motta era stato uno dei pochi a salvarsi, soprattutto dai fischi dello Stadium. Inizialmente designato come capitano, poi qualcosa si è rotto. Tuttavia certamente ha dimostrato grandi doti di leadership che potrebbero essere utili ora.Il secondo più utilizzato nella gestione di Thiago Motta, proprio dopo Federico Gatti. ha tutto per diventare uno dei riferimenti in campo di Igor Tudor. Incarna juventinità, ci mette la faccia nei momenti difficili, è coraggioso, senza paura, anche quando costava andar contro Thiago Motta. Quindi si deve ripartire da qui. Da questi personaggi dello spogliatoio che sono presente e possono diventare futuro.





