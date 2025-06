Tudor e il siparietto con i giornalisti: 'Ora smontate le tende'

Getty Images

Il siparietto di Tudor con i giornalisti

"Spero che siate stati bene e che vi siate divertiti, ora però smontate le tende e lasciateci lavorare". Così, con un tono scherzoso e ironico,ha congedato i giornalisti che ieri hanno assistito all'allenamento dellasul campo del Greenbrier Sport Performance Center a White Sulphur Springs, in vista del debutto al Mondiale per Club contro l'Al Ain."E così, dopo una quindicina di minuti, utili per mostrare alla stampa - televisiva e non - che la squadra è tornata finalmente a lavorare al completo, il tecnico bianconero, con la stessa camminata sincopata, si è avvicinato alla postazione dei media per salutare i presenti, stringere loro le mani e poi congedarli con un tono scherzoso", racconta Tuttosport. "Un’ironia ad ogni modo spontanea e genuina, incompatibile - se vogliamo - con il modus operandi accigliato delle sue nove partite con la Juventus in Serie A, quando c’era da centrare a tutti i costi la qualificazione in Champions League".