Tudor e il senso di appartenenza: le sue parole

Nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Juventus,ha parlato anche di ciò che significa per lui il senso di appartenenza: "L'ho detto ieri a Perin. Arrivo a 20 anni. C'ènegli spogliatoi. Mi metto lì ad aspettare la terapia. C'è chi si alza ed è il mio turno. Vedo Zizou e vado via, mi sposta e mi dice: 'sei te, vengo dopo'. Ero un giovanotto. Altra bella: tolgo le calze dopo l'allenamento, vienee mi dice 'guarda devi metterle così, c'è Romeo che sappiamo chi è, li deve girare. Perché fai così? Non ti costa niente'. Sono due cose belle di quello che è, quell'umiltà".

Le parole di Tudor sul senso di appartenenza

E ancora, parlando degli spunti che può ricevere dalla squadra: "Ma quella la senti, l'annusi, parli, senti cosa dicono i giocatori. Cuore, appartenenza, non si vince con quello. Sennò portiamo il più grande tifoso e facciamo allenare lui. Tutti i punti di vista. Motivazioni sia tattiche, e non solo. Lavoro di tutto il club. Giocatori sono grandi protagonisti. Li devi far rendere al massimo. Il giocatore capisce tutto, come ha fatto uno, come ha fatto l'altro. Se vede una cosa, non vede l'altra. Perde o guadagna credibilità. Così non si vince. Il? Non ho tanto da aggiungere, ho già detto. Tanti nuovi, cosa vuol dire. Sai quello che è importante. Sono stato chiaro".