Giovanni, attaccante del Verona che in questa stagione ha fatto male pure alla Juventus nella vittoria per 2-1 dell'Hellas al Bentegodi, in un'intervista a SportWeek ha parlato del suo allenatore (ed ex bianconero) Igor Tudor: "Lui è capace di dire le cose giuste al momento opportuno. Ti convince che puoi fare tutto ciò che ti chiede e si aspetta da te. Esempio: il gol che ho fatto alla Juve, tirando da fuori area, lo avevamo provato il giorno prima. E' andata proprio come diceva il mister..."