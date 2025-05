AFP via Getty Images

'Tudor è il piano C della Juventus', la rivelazione dell'ex calciatore

3 ore fa

L'ex calciatore tra le altre della Juventus Domenico Marocchino è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole sulla Vecchia Signora e su Igor Tudor:



MAROCCHINO- "Dopo gli errori che ha fatto l’area tecnica lo scorso anno con Giuntoli. L’errore di valutazione sulla scelta della rosa spero non lo rifaccia. Io mi rivedo già Conte e Lukaku a Torino. Non penso che la campagna acquisti sia fatta in base al risultato stagionale, ma che ci sia una programmazione con delle priorità. Per me Tudor è il piano C".