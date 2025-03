Tudor e il contratto fino a fine stagione: 'Vorrei restare dieci anni'

Paolo Bruno

Le parole di Tudor sull'accordo con la Juventus

Nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Juventus,ha risposto anche a una domanda, praticamente inevitabile, sul suo contratto, che al momento lo lega alla società bianconera fino al termine della stagione (Mondiale per Club compreso, come confermato pubblicamente da Cristiano Giuntoli ) con la possibilità poi di un rinnovo automatico per un anno in caso di qualificazione alla Champions League."Nella mia carriera ho iniziato ad allenare abbastanza presto per gli infortuni", le parole del tecnico croato. "Sono già tanti anni anche all'estero. Posso essere un po' particolare, ma faccio le scelte con il cuore. Vengo, contratto o non contratto, se sento che è giusto proseguo, se non è giusto vado a casa. Questa situazione qua è successa, ma non c'entra niente. Si vive il presente, anche questo lavoro qua. Avere 10 anni di contratto cambia poco. Vorrei avere un contratto di 10 anni, ma faccio comunque il mio lavoro. Sabato c'è la gara, ci motiviamo, questa è la vita da allenatore. Non possiamo controllare quello che c'è in futuro. Oggi vivo l'allenamento di oggi, devo parlare con i giocatori, questa è la vita dell'allenatore".