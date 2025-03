Tudor e gli allenamenti estremi: 'giocatori traumatizzati', il retroscena

Capolavoro di dedizione per qualcuno, metodi estremi per qualcun altro. Come raccontano le cronache francesi, più di qualcuno alsi era lamentato per gli allenamenti di, nuovo allenatore dellaalmeno fino al termine di questa stagione. I calciatori della squadra d'oltralpe, con il capitanoin testa che è stato a un passo dal valutare l'addio, venivano descritti dalla stampa locale come "traumatizzati" per certe sedute ed erano arrivati a chiedere anche un colloquio con il presidente Pablo Longoria per lamentarsi di quanto accadeva nel centro sportivo.

Gli allenamenti duri di Tudor

Qualcuno, come scrive La Gazzetta dello Sport, ai tempi raccontava:. Spifferi, indiscrezioni, e nel giro di un mese si era creato un vero e proprio caso in Provenza, dove Tudor è rimasto per una stagione; 48 gare in cui ha allenato con una media di 1,83 punti a partita. Un'annata di corsa e un'esperienza durante la quale lo stesso croato non aveva nascosto di voler proporre fin da subitodando tutto se stesso e portando sul campo - innanzitutto quello di allenamento - pensieri, soluzioni e metodi da sergente di ferro. "Ha idee ben precise e che dobbiamo seguire, ha un carattere veramente forte, che è importante, ma anche esperienza", aveva dettoche ha condiviso quella stagione di Ligue 1 con il "Granduca di Spalato", come aveva titolato L'Equipe in copertina alla fine dell'agosto 2022.