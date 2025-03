Corriere - Tudor e quel 'blitz' a Vinovo per Conte: 'Amo il calcio aggressivo'. Poi gli screzi con Payet: 'Se non corri non giochi'

Paolo Bruno

E ora gli alibi sono finiti. Conin panchina inizia davvero una nuova era in casa Juventus , una fase che dovrà coincidere con un'assunzione di responsabilità anche da parte degli stessi giocatori, a cui il tecnico croato ha fatto un discorso chiaro che dev'essere suonato più o meno così: "Prima ancora di avere, idee e schemi, dobbiamo ritrovare l'orgoglio per dimostrare il nostro valore, lavorando e giocando fino alla fine, anche per la maglia". Servirà, insomma, uno switch mentale importante rispetto alle ultime partite, un'inversione di tendenza che possa consentire di raggiungere almeno l'obiettivo minimo della qualificazione alla Champions League, assolutamente alla portata della squadra secondo Tudor.

Tudor a Vinovo con Conte

Il rapporto con Nuno Tavares e Payet al Marsiglia

Tudor che, come vi abbiamo raccontato, ha già "incendiato" i tifosi con la sua aura da juventino purosangue, con quel DNA bianconero che ha sempre portato con sé in tutta la sua carriera. Del resto, come racconta Il Corriere della Sera, già durante la stagione 2011/12, al primo anno da tecnico ("nelle giovanili dell’Hajduk"), il croato si presentò a, all'epoca campo base della Juve, per seguire gli allenamenti di: "Mi piace il calcio aggressivo, soprattutto giocando palla a terra e senza buttare palloni in alto", raccontò al canale tematico del club. Lasciando spazio al cuore, appunto, con la squadra già proiettata verso lo scudetto: "È una gioia per noi juventini".Il quotidiano, poi, racconta altri aneddoti che aiutano a conoscere meglio Tudor, come tecnico ma anche come uomo. "Igor ha portamento, piglio e carisma per trascinarsi dietro tutti, compresa l’arena, come già successe a, ambientino mica semplice. Comandò pure lì quando, ogni tanto, s’arrabbiò anche con, che pure all’OM farà un salto di qualità (sei goal in 39 presenze), colpevole di non avere l’atteggiamento giusto in allenamento. Senza guardare in faccia a nessuno, e non è un modo di dire: da tagliare il minutaggio di, idolo del Velodrome: "Abbiamo scoperto— sbottò l’attaccante con France Football — nel suo modo di essere, nelle sue parole. È stato esageratamente duro". Tudor rispose, in un’intervista:. Payet chiuse con 27 presenze, contro le 46 della stagione prima, pur lasciandogli la fascia di capitano. Quella che qui potrebbe tornare a Federico Gatti.Tutti concetti, questi, che sicuramente Tudor è pronto a riproporre anche alla Juventus, dove ieri ha iniziato il lavoro sul campo con i (pochi) giocatori a disposizione, in attesa del rientro dei Nazionali. L'ex Lazio ha già iniziato a farsi un'idea della situazione anche in termini tattici, così da iniziare a ipotizzare una possibile formazione per la sfida casalinga di sabato contro il. Il dogma, comunque, sarà chiaro: "aggressivi e verticali", altro che palleggio. Una sorta di contro-rivoluzione, in sostanza, che però dovrà passare innanzitutto dalla testa.





