Tudor scalda subito i tifosi: 'Finalmente la juventinità', 'Andava preso un anno fa'

Cosa è emerso dalla conferenza di Tudor

Una conferenza "juventina al 100%" . Così abbiamo definito la prima apparizione pubblica, davanti a giornalisti ed emittenti televisive, dida allenatore della Juventus , che a mezzogiorno di oggi ha affrontato a 360 gradi tutti i temi legati al momento della squadra bianconera e dunque a ciò che lo attende da qui alla fine della stagione, quando sarà chiamato a risollevare la Vecchia Signora dopo le pesanti difficoltà dell'ultimo periodo con l'obiettivo di conquistare almeno la qualificazione alla prossima Champions League.

Le reazioni dei tifosi alla conferenza di Tudor

Dalle parole del croato è emerso un grande senso di appartenenza, unito alla voglia di fare bene in un contesto che ha conosciuto e amato prima da giocatore e poi da vice allenatore di Andrea Pirlo, valorizzando al meglio il materiale a disposizione senza particolari esperimenti, ma con il pragmatismo e la concretezza che lo hanno sempre accompagnato nel corso della sua carriera. Tutti concetti che, appunto, sono stati percepiti chiaramente da tutti coloro che hanno ascoltato la sua conferenza stampa, compresi ovviamente i tanti tifosi della Juventus che aspettavano l'appuntamento con una certa curiosità e trepidazione, anche in vista del suo esordio sul campo nel match di sabato contro il Genoa.Tifosi che, neanche a dirlo, hanno decisamente apprezzato lo spirito e l'iniezione di juventinità di Tudor, che oltre a concentrarsi sul presente e sul prossimo futuro non ha perso l'occasione per raccontare alcuni simpatici aneddoti legati al suo passato in bianconero, quel lungo periodo che lo ha visto condividere lo spogliatoio con grandi campioni come Alex Del Piero, Zinedine Zidane e pure Lilian Thuram, papà di quel Khephren che ora si trova in rosa come centrocampista e che punterà a impiegare con continuità, aiutandolo nel suo percorso di crescita.Concretezza e attitudine, dunque, tutto ciò che il popolo bianconero cercava dopo mesi costellati di difficoltà e soprattutto di incertezze, in campo e fuori, tra scelte poco comprensibili e prestazioni deludenti che hanno portato in più momenti a una forte contestazione, anche nel tempio dell'Allianz Stadium. Adesso l'aria sembra cambiata, o quantomeno tra i tifosi parrebbe essere ritornato un po' di quell'entusiasmo che di recente era sostanzialmente venuto a mancare. Questo, almeno, ciò che sembra di intuire dai social, presto inondati di commenti sulla conferenza stampa di Tudor.





