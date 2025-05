AFP or licensors

Dopo il pareggio all’Olimpico contro la, la Juventus si prepara a tornare in campo davanti ai propri tifosi. Domenica allo Stadium, i bianconeri affronteranno l’Udinese in una sfida decisiva per consolidare la propria posizione in classifica e ritrovare la vittoria.L’allenatore Igor Tudor , subentrato in corsa alla guida della squadra, interverrà oggi – venerdì 16 maggio – in conferenza stampa alle ore 14:00 per presentare il match. Attesa per le sue parole, soprattutto riguardo alla condizione della squadra, agli eventuali cambi di formazione e agli obiettivi di fine stagione.

Tudor in conferenza

COME STA LA SQUADRA - La squadra sta bene, si è allenata bene, una settimana un po' più lunga e abbiamo lavorato bene. E si va!CHI RECUPERA E CHI NO - Gatti per quello che ha fatto può fare al massimo come la Lazio, vediamo Lloyd Kelly.COSA HA TRASMESSO - Per me si è fatto un buon lavoro viste tutte le problematiche ed è giusto sottolinearlo. Se una squadra non ha Gatti, Koopmeiners, Yildiz, Cambiaso, Kelly, che gioca due partite piene con un giocatore in meno non sono cose baanali. Un buon lavoro, tre belle vittorie, tre squadre dirette concorrenti fuori casa. Contro il Parma già commentata, un po' di problematiche e non meritavamo di perdere. E quelle tre fuori meglio. Io ho sempre avuto una sensazione buona che la squadra ha dato quello che poteva in quel momento. Bisogna sempre essere esigenti, sapere che la Juve deve vincere, sono il primo dispiaciuto, ma in questo momento la sensazione è che la squadra nel momento ha dato tutto quello che poteva visto il momento. La squadra era bel buco profondo quando sono arrivato. Ora sono più consapevoli, più battaglieri e anche con il gioco che abbiamo espresso. Io vorrei che si giocasse calcio champagne, ma in questo momento non si può fare. Bisogna capire cosa fare nel momento, faccio i miei complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto.VLAHOVIC - Sempre un grande occasione per tuti. Un giocatore importante che ha avuto qualche problema, ora è tornato e ci darà una grande mano fino alla fine.LAVORO MENTALE - Tre gare in casa vinte, non ci sono gare facili nel mio modo di pensare. L'allenatore è sempre psicologo, individuale e con la squadra. Deve avere approcci diversi, sapere id cosa parlare e con chi, avere approcci alla gara sempre differenti e si guarda chi hai davanti. Se hai Chiellini, Buffon, Bonucci parli in un modo, quando hai una squadra diversa parli in modo diverso.FISICITA' UDINESE - Una squadra che corre tanto, hanno fatto partite pazzesche. Tutti devono stare sul pezzo, chi parte e chi entra.DARE DI PIU' - Avrei potuto dare di più, giusto che uno dica. Uno pensa che un squadra con Gatti, Vlahovic, Bremer, Koop è la stessa solo perchè è la Juve.... è giusto che io lo dica, ma senza cercare scuse. Squadra al completo, questa è una squadra forte che può lottare con tutti anche in questa stagione.BUCO PROFONDO - Era di fronte a tutti, non dico niente di nuovo. Era in un momento così, poi grazie al lavoro è uscita dal buco anche in un tempo abbastanza corto, non ho detto niente di nuovo.CONFERMA E L'OMBRA DI CONTE - Vivo la giornata, me la godo, soffro, ma non penso al futuro. Soffro per preparare al meglio l'Udinese, mi nutro di questo e questo è il bello. Se mi sento inferiore a qualcuno, dico di no, a nessuno.YILDIZ - Ha sofferto tanto, un giocatore fondamentale in rosa. Gli ho detto di non sentire la responsabilità di farsi perdonare e andare oltre. Deve stare dentro la gara e fare quello che deve e che sa fare.DESTINO NELLE MANI - Ti dà qualcosa, ma bisogna anche fare le cose senza pensieri. Lo dico anche ai ragazzi, andare e giocare come piace ai ragazzi, trovare gusto anche nel soffrire.MERCATO - Ho già detto quello che penso della squadra e del futuro.NEXT GEN - Vediamo, magari uno o due.