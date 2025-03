Tudor, una conferenza juventina al 100%

CALCIOMERCATO

Prima conferenza di Tudor: il commento di Agresti e Corbo

. È stata così, bianconera al 100%, la prima conferenza dida allenatore della Vecchia Signora, poco più di mezz'ora in cui il croato, più che parlare di questioni tattiche considerando che non ha ancora avuto grandi occasioni per lavorare con la squadra al completo, ha condensato ciò che lasignifica per lui, cosa è stata e che cosa vuole che sia nel prossimo futuro, in quelle dodici partite che rappresentano la distanza minima del suo percorso in panchina, considerando il campionato e il Mondiale per Club.Pochi ma semplici concetti nella conferenza di Tudor, che ha anche condiviso alcuni aneddoti sul suo passato da giocatore a Torino dimostrando di essere pronto per l'avventura che lo attende: "Tutti vorrebbero allenare la Juve. Quella roba c'è. Soprattutto c'è voglia di fare il lavoro, di fare bene, di raggiungere l'obiettivo e sappiamo tutti qual è", un estratto delle sue prime dichiarazioni, in attesa del suo esordio nel match di sabato pomeriggio contro il Genoa.Nel video qui sotto il commento a caldo di Cristiano Corbo e del direttore Romeo Agresti, inviati alla Continassa per la conferenza stampa