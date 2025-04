Tudor compie 47 anni: gli auguri della Juventus

AFP via Getty Images

Gli auguri della Juventus a Tudor

La Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, condivide un messaggio di auguri per Igor Tudor , che in questo mercoledì 16 aprile festeggiaRicorrenza speciale per Igor Tudor, che oggi - 16 aprile 2025 - festeggia il suo 47° compleanno ricoprendo il ruolo di allenatore della Juventus; arrivato a Torino nelle scorse settimane e protagonista sulla panchina bianconera in questo finale di stagione.Il mister croato, nato nel 1978, è stato giocatore della Juventus a partire dal 1998, raccogliendo in totale in bianconero 174 presenze complessive in tutte le competizioni, condite con 21 gol e sei assist. Svestiti i panni del difensore al termine della carriera da giocatore, ha fatto un primo ritorno nel nostro club nell’agosto 2020, ricoprendo il ruolo di vice allenatore fino al giugno del 2021.

Buon compleanno mister! — JuventusFC (@juventusfc) April 16, 2025

E ora una nuova avventura sempre a tinte bianconere, nel ruolo di mister e di guida tecnica di un gruppo che vuole concludere al meglio quest’annata.Tanti auguri Igor, buon compleanno da parte di tutta la famiglia juventina!